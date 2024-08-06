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06 августа, 16:45

Спорт

Прокуратура Парижа отчиталась о расследовании против недовольных церемонией открытия ОИ

Прокуратура Парижа отчиталась о расследовании против недовольных церемонией открытия ОИ

Зрители ОИ-2024 стали возмущаться победам трансгендеров в соревнованиях по женскому боксу

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Прокуратура Парижа отчиталась о начале расследований против недовольных церемонией открытия Олимпиады. Художественный руководитель церемонии Томас Джоли и исполнительный директор Тьерри Рубель обратились в полицию, где рассказали, что после шоу в социальных сетях и на электронную почту они получили сотни гневных сообщений с оскорблениями, проклятиями и угрозами убийства.

Кроме того, зрители Олимпийских игр в Париже стали возмущаться, что дважды в соревнованиях по женскому боксу победу одержали биологические мужчины. Инцидент касается спортсмена Имана Хелифа из Алжира и представителя Тайваня Линь Юйтин.

30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что одобрил участие Хелифа и Юйтин в женском турнире, несмотря на то, что они не смогли пройти гендерный тест и были дисквалифицированы в 2023 году с чемпионата мира. По мнению МОК, данные спортсмены имеют право соревноваться в подобном формате, потому что в паспорте указано, что они женщины.

В Американской прессе активно поддержали решения МОК допустить проваливших гендерный тест спортсменов к женским соревнованиям и обвинили в трансгендерном скандале Россию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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