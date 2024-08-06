Зрители ОИ-2024 стали возмущаться победам трансгендеров в соревнованиях по женскому боксу

Зрители Олимпийских игр в Париже стали возмущаться, что дважды в соревнованиях по женскому боксу победу одержали биологические мужчины. Инцидент касается спортсмена Имана Хелифа из Алжира и представителя Тайваня Линь Юйтин.

30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что одобрил участие Хелифа и Юйтин в женском турнире, несмотря на то, что они не смогли пройти гендерный тест. По мнению МОК, данные спортсмены имеют право соревноваться в подобном формате, потому что в паспорте указано, что они женщины.

Скандалы возникают и в других дисциплинах: атлеты, которые плавали в Сене, пожаловались на грязную реку и плохое самочувствие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.