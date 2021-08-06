В Подмосковье наградили пловцов-чемпионов Олимпиады

В Подмосковье провели олимпийское награждение. Чествовали чемпиона-пловца Евгения Рылова, обладателя серебряной медали Ивана Гирева и тренера Андрея Шишина, который привел их к победам.

Организаторы решили полностью воссоздать атмосферу олимпийского пьедестала. Дело в том, что в Токио наши выступали без государственного флага и национального гимна.

А вот в Ленинских горках, где проходило награждение, все было без ограничений, которые так строго соблюдали на Олимпиаде. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.