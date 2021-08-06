Тхэквондист Владислав Ларин рассказал об Олимпиаде в Токио

В прямом эфире ведущие пообщались с тхэквондистом, олимпийским чемпионом Владиславом Лариным. Он рассказал, как хранит свою медаль, а также об условиях проживания в олимпийской деревне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.