Телезрителям рассказали о 14-ом соревновательном дне на Олимпиаде в Токио

14-ый соревновательный день в Токио принес делегации спортсменов ОКР три медали. Бронзу завоевали Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в мэдисоне. Эта дисциплина велотрека впервые представлена на Олимпиаде.

Зенфира Магомедалиева стала третьей в боксе в категории до 75 килограммов. Также серебро команде ОКР принес боксер Муслим Гаджимагомедов.

Спортсмен сильно расстроился, что не получилось завоевать золото. Сказал, что пока в профессиональный бокс переходить не собирается и надеется еще завоевать в своей карьере олимпийскую медаль высшей пробы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.