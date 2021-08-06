Двух тренеров, замешанных в деле Тимановской, лишили аккредитации на ОИ

Международный олимпийский комитет лишил аккредитации двух белорусский тренеров, замешанных в скандале с Кристиной Тимановской. Домой в Минск отправятся Юрий Моисевич и Артур Шумак.

Расследование продолжается. Томас Баз заявил, что возможны новые санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии. При этом там отметили, что оставляют за собой право обжаловать решение МОК.

Сама Кристина Тимановская в настоящее время находится в Польше, она получила гуманитарную визу. Туда же отправился муж легкоатлетки.

Тимановская неделю назад выступила в Instagram с критикой руководства сборной Белоруссии. После этого ее сняли с соревнований и попытались отправить домой в Минск. Но в аэропорту девушка обратилась к полиции и в итоге оказалась в посольстве Польши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.