МОК лишил тренеров Тимановской аккредитации на Олимпиаде

Тренеров белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской лишили аккредитации и выселили из олимпийской деревни в Токио.

Сама девушка сейчас находится в Варшаве, где ей готовы предоставить политическое убежище. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.