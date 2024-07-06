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06 июля, 19:15

Спорт

Новости мира: российские борцы отказалась от участия в Олимпиаде в Париже

Новости мира: российские борцы отказалась от участия в Олимпиаде в Париже

Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде в Париже

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Российские борцы отказалась от участия в Олимпиаде в Париже. В Федерации спортивной борьбы не согласны с принципом отбора, которым руководствуется МОК, когда формирует список допущенных атлетов. В Федерации считают, цель международного олимпийского комитета – подорвать принцип единства российской команды.

Между тем Италию заспало пеплом из-за извержения вулкана Этна. Столб дыма, поднялся на высоту 4,5 километра , потоки лавы стекли по склонам в Средиземное море. Аэропорт Катании пришлось закрыть, работает пожарная авиация. Несмотря на среднюю активность вулкана, итальянские власти повысили уровень тревоги с зеленого до желтого.

В свою очередь, в Саудовская Аравия прошел шторм с градом. Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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