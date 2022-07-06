Результат спортсмена на соревнованиях по бегу в Якутии аннулировали из-за помощи его мамы

Очевидцы выложили в Сеть соревнования по бегу в Якутии. Спортсмену, который лидировал всю гонку, стало плохо за пару метров до финиша. Он начал терять сознание, но все равно двигался к медали. В итоги он дошел вторым, но результат аннулировали из-за его мамы.

Она выбежала на дорожку и довела сына до финиша. Чем нарушила правила. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.