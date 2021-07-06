Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш претендуют на пост главного тренера сборной России – СМИ

После поражения российской сборной на Евро обсуждается вопрос увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера. При этом сам Черчесов заявил, что в отставку не собирается.

Как пишут СМИ, среди кандидатов на пост главного тренера сборной России по футболу – немец Йоахим Лев и португалец Андре Виллаш-Боаш. Он был тренером "Зенита".

Ни один российский тренер не согласился на предложение возглавить сборную.

Как ожидается, исполком Российского футбольного союза вскоре поставит точку в вопросе о наставнике сборной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.