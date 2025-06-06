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06 июня, 23:20

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Легкоатлетические забеги состоялись на Никольской улице в Москве

Легкоатлетические забеги состоялись на Никольской улице в Москве

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6 июня часть Никольской улицы превратилась в беговую дорожку. Здесь состоялись соревнования, которые открыли Неделю легкой атлетики – она будет проходить в разных локациях столицы до 10 июня.

В спринтерских забегах на 60 метров, а также в забегах с барьерами на ту же дистанцию приняли участие около 50 спортсменов. Среди них – победители чемпионатов Европы и многократные чемпионы России.

Свои силы на дорожке проверили и представители других видов спорта. В шоу-забегах поучаствовали олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова и Алексей Ягудин, футболист Дмитрий Булыкин и другие известные спортсмены.

С участниками и зрителями соревнований пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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