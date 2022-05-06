Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщил РИА Новости президент ФТР Шамиль Тарпищев.

По его словам, это решение было принято общим голосованием. Приостановится членство России и Белоруссии, добавил Тарпищев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.