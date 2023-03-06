"Ливерпуль" одержал крупнейшую победу над "Манчестер Юнайтед" в истории противостояния

Футбольный клуб "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0. Это был матч принципиальных противников и крупнейшая победа мерсисайдцев в истории противостояния двух клубов.

В последнее время "Манчестер Юнайтед" амбициозно шел вперед. В серии из 11 матчей – в девяти из них команда победила и два раза сыграла вничью. Поэтому такого итога никто не ожидал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.