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06 февраля, 08:00

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Эксперты назвали возможные сроки достижения рекорда Овечкиным

Эксперты назвали возможные сроки достижения рекорда Овечкиным

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Хоккеист Александр Овечкин забил 878-ую шайбу в НХЛ и теперь всего в 16 голах от рекорда Уэйна Гретцки. По оценке экспертов, догнать легенду Овечкин может уже в апреле.

Однако сделать это будет непросто: команда уже сыграла 53 матча, а впереди остается 29 игр. Хоккейный агент Алексей Дементьев отмечает, что многое зависит от соперников и возможностей команды создавать моменты для нападающего.

Овечкин с детства отличался сильным броском и упорством. Он помог сборной России выиграть Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2008, трижды становился чемпионом мира, а также завоевал Кубок Стэнли. Теперь он может стать самым результативным игроком НХЛ в истории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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