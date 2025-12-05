Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 08:00

Спорт

Главного тренера ФК "Балтика" Талалаева дисквалифицировали на 3 матча

Главного тренера ФК "Балтика" Талалаева дисквалифицировали на 3 матча

Соревнования по фитнес-аэробике начались в Москве

Российским самбистам разрешили выступать под нацфлагами и с гимном

Москвичей пригласили на тренировки по фитнес-аэробике

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по футболу для детей и взрослых

Футболист Неймар забил три гола за 17 минут в матче чемпионата Бразилии

Московский проект "Мой спортивный район" перешел на зимний формат

Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Кубок России по нардам завершится в Люберцах 3 декабря

Парк "Останкино" пригласил москвичей на тренировки на катке

Главного тренера ФК "Балтика" Андрея Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете РФС. Причиной стал оскорбительный жест во время домашней игры 17-го тура РПЛ, в рамках которой клуб встретился со "Спартаком".

Талалаев показал его в адрес кого-то из присутствовавших. За это главный арбитр встречи немедленно удалил тренера "Балтики".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика