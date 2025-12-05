Главного тренера ФК "Балтика" Талалаева дисквалифицировали на 3 матча

Главного тренера ФК "Балтика" Андрея Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, сообщили в контрольно-дисциплинарном комитете РФС. Причиной стал оскорбительный жест во время домашней игры 17-го тура РПЛ, в рамках которой клуб встретился со "Спартаком".

Талалаев показал его в адрес кого-то из присутствовавших. За это главный арбитр встречи немедленно удалил тренера "Балтики".

