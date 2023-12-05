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05 декабря, 23:30

Спорт

"Спартак" объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком

"Спартак" объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком

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Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом 2018 года Ильей Ковальчуком. Спортсмена представили во время домашнего матча красно-белых с "Динамо".

На медиакубе продемонстрировали видеоролик, на записи Ковальчука представили команде в раздевалке. Хоккеист появился в кадре с игровым свитером "Спартака" с номером 71. После чего высветилась надпись "Добро пожаловать домой".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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