"Спартак" объявил о подписании контракта с Ильей Ковальчуком

Московский хоккейный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с олимпийским чемпионом 2018 года Ильей Ковальчуком. Спортсмена представили во время домашнего матча красно-белых с "Динамо".

На медиакубе продемонстрировали видеоролик, на записи Ковальчука представили команде в раздевалке. Хоккеист появился в кадре с игровым свитером "Спартака" с номером 71. После чего высветилась надпись "Добро пожаловать домой".

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