Первая лыжная гонка в этом сезоне прошла в Марьине

Лыжный сезон в Москве официально открыт. В Марьине, на территории парка 850-летия Москвы, прошла первая официальная гонка. Несмотря на сложную погоду, людей было немало. В биатлонно-лыжном комплексе "Марьино" собрались спортсмены всех возрастов.

Для посетителей комплекса работает прокат оборудования. Лыжню прокладывает специальная машина, а если снега не хватает, его запасы готовы восполнить снежными пушками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.