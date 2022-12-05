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Первая лыжная гонка в этом сезоне прошла в Марьине

Первая лыжная гонка в этом сезоне прошла в Марьине

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Лыжный сезон в Москве официально открыт. В Марьине, на территории парка 850-летия Москвы, прошла первая официальная гонка. Несмотря на сложную погоду, людей было немало. В биатлонно-лыжном комплексе "Марьино" собрались спортсмены всех возрастов.

Для посетителей комплекса работает прокат оборудования. Лыжню прокладывает специальная машина, а если снега не хватает, его запасы готовы восполнить снежными пушками. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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