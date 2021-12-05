Овечкин догнал Эспозито по количеству победных голов в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин догнал легендарного канадца Фила Эспозито по числу решающих шайб в чемпионатах НХЛ.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" помог сегодня своей команде обыграть "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:1. Теперь в активе Овечкина и Эспозито по 118 победных голов.

Лидером по этому показателю является Яромир Ягр: на его счету 135 победных шайб. На втором месте Горди Хоу. Чтобы сравняться с ним, Овечкину нужно забить всего три гола в победных матчах.

Гол россиянина также стал и юбилейным – это 750 шайба за за карьеру Овечкина в НХЛ. Подробнее – на телеканале Москва 24.