Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В Москве стартовал новый сезон бесплатных тренировок для взрослых в рамках проекта "Мой спортивный район". Профессиональные инструкторы Москомспорта проводят занятия по фитнесу и командным видам спорта.

Тренеры составляют индивидуальные программы, учитывая пожелания и физическую подготовку каждого участника. Для записи на тренировки необходимо обратиться к организаторам проекта.

