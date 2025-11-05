Форма поиска по сайту

05 ноября, 17:30

Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

В Москве стартовал новый сезон бесплатных тренировок для взрослых в рамках проекта "Мой спортивный район". Профессиональные инструкторы Москомспорта проводят занятия по фитнесу и командным видам спорта.

Тренеры составляют индивидуальные программы, учитывая пожелания и физическую подготовку каждого участника. Для записи на тренировки необходимо обратиться к организаторам проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

