05 ноября, 17:30Спорт
Москвичи могут записаться на бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"
В Москве стартовал новый сезон бесплатных тренировок для взрослых в рамках проекта "Мой спортивный район". Профессиональные инструкторы Москомспорта проводят занятия по фитнесу и командным видам спорта.
Тренеры составляют индивидуальные программы, учитывая пожелания и физическую подготовку каждого участника. Для записи на тренировки необходимо обратиться к организаторам проекта.
