05 ноября, 11:30Спорт
Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве
В Москве растет популярность занятий спортом на свежем воздухе. Жители столицы выбирают спортивную и скандинавскую ходьбу, бег и велопрогулки. Также не пустуют открытые площадки для воркаута, которые оборудованы в большинстве дворов, скверов и парков.
Профессиональные тренеры проводят занятия на открытых площадках, показывая правильную технику выполнения упражнений. Горожане активно посещают бесплатные секции и ищут единомышленников для совместных тренировок.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.