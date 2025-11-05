Занятия спортом на свежем воздухе стали популярнее в Москве

В Москве растет популярность занятий спортом на свежем воздухе. Жители столицы выбирают спортивную и скандинавскую ходьбу, бег и велопрогулки. Также не пустуют открытые площадки для воркаута, которые оборудованы в большинстве дворов, скверов и парков.

Профессиональные тренеры проводят занятия на открытых площадках, показывая правильную технику выполнения упражнений. Горожане активно посещают бесплатные секции и ищут единомышленников для совместных тренировок.

