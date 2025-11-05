Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 08:00

Спорт

Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году

Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки программы "Мой спортивный район"

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Жители Москвы могут бесплатно тренироваться в спортивных секциях

Жители Москвы могут бесплатно заниматься спортом на сотнях площадок

Москвичам напомнили о бесплатных тренировках в разных районах города

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров

В Москве можно бесплатно заняться закаливанием

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить ежедневно

Российская теннисистка одержала победу на Итоговом турнире WTA

Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году. Соответствующий документ появился на сайте международной федерации водных видов спорта. Пока спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. В матче группового этапа она обыграла американку Джессику Пегулу. Итоговый турнир WTA, в котором участвуют 8 лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более 15 миллионов долларов.

В Лиге чемпионов появился новый самый молодой игрок. Это 15-летний Макс Доуман из "Арсенала". Он вышел на поле в матче против "Славии", установив возрастной рекорд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика