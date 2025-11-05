Российские игроки в водное поло вернутся на мировые турниры в 2026 году. Соответствующий документ появился на сайте международной федерации водных видов спорта. Пока спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала вторую победу на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. В матче группового этапа она обыграла американку Джессику Пегулу. Итоговый турнир WTA, в котором участвуют 8 лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более 15 миллионов долларов.

В Лиге чемпионов появился новый самый молодой игрок. Это 15-летний Макс Доуман из "Арсенала". Он вышел на поле в матче против "Славии", установив возрастной рекорд.

