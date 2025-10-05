Фестиваль бега "Моя столица" прошел на Воробьевых горах

Сезон большого бега в Москве завершился масштабным спортивным фестивалем "Моя столица". Участниками двухдневного праздника стали более 15 тысяч спортсменов из 82 регионов страны.

В рамках фестиваля любители бега любого возраста и уровня подготовки могли найти дистанцию по душе. 4 октября состоялись детские забеги на 300 и 600 метров, соревнование для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также забеги на 1 и 5 километров. Любители более длинных дистанций – на 10 и 21,1 километра – испытали себя в воскресенье, 5 октября.

В преддверии Дня учителя на старт вышли более 150 столичных педагогов – участников проекта "Жить. Учить. Бежать" Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования.

С учителями и представителями других профессий, которых объединила страсть к бегу, пообщалась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.