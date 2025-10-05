05 октября, 11:15Спорт
Первый спортсмен добежал до финиша полумарафона "Моя столица" в Москве
Первый спортсмен добежал до финиша полумарафона "Моя столица" в Москве. Участники стартовали с Университетской площади.
В этот раз все дистанции проходят по единому кольцевому маршруту. Следующим этапом будут забеги на 10 километров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
