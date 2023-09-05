Москвичам рассказали о спортивных мероприятиях на МУФ-2023 в "Лужниках"

Финишная неделя стартовала на Московском урбанфоруме. Площадки работают в парке "Зарядье", Гостином Дворе, в центральном выставочном зале "Манеж" и спортивном комплексе "Лужники".

В "Лужниках" начинаются тренировки по зумбе. Проходят там и другие спортивные мероприятия – забеги, баскетбольные матчи.

Кроме того, гости Урбанфорума могут посмотреть работы российских уличных художников на граффити-фестивале. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.