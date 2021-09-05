Паралимпийские игры в Токио объявлены закрытыми. В общем зачете команда ПКР заняла четвертое место.

В активе российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряные, 49 бронзовых медалей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.