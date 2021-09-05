Сборную России раскритиковали после победы над Кипром

Первая победа команды под руководством Валерия Карпина самого главного тренера не впечатлила. По его словам, качество игры было неудовлетворительным, хотя россияне и обыграли соперников со счетом 2:0 в матче отборочного этапа к Чемпионату мира 2022. По словам Карпина, порадовали только первые 15 минут.

А после матча немногочисленных российских болельщиков, которые поддерживали команду на Кипре, ждал сюрприз. Свою футболку им подарил футболист Александр Головин. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.