Москвичей приглашают позаниматься спортом с инструкторами в 10 локациях города

Москвичей приглашают позаниматься спортом с профессиональными инструкторами, а также сдать нормативы ГТО в рамках проекта "ГТО в парках". Мероприятие продлится до 7 сентября.

Занятия проходят в 10 локациях города. В их число входят народный парк "Панфиловский", музейно-парковый комплекс "Северное Тушино", а также парки "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Помимо этого, горожан ждут в парках Измайловском, Олимпийской деревни, "Академическом", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.