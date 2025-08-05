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Новости

05 августа, 11:45

Спорт

Жителям и гостям столицы рассказали, где можно заняться спортом в рамках "Лета в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, где можно заняться спортом в рамках "Лета в Москве"

Спортплощадки и прогулочные маршруты появятся в Москве на месте пустырей

РФС может наказать "Спартак" и "Локомотив" за поведение фанатов

В Госдуме предложили создать госпрограмму спортивного кешбэка

Российские пловцы и прыгуны в воду с наградами вернулись из Сингапура

Сборная России по плаванию вернулась в Москву после ЧМ-2025

Российские пловцы прибыли в Москву после чемпионата мира в Сингапуре

Российские спортсмены вернулись в Москву с ЧМ-2025 по водным видам спорта

Москвичи могут сдать нормативы в рамках проекта "ГТО в парках"

Москвичи и туристы могут поучаствовать в фестивале городских видов спорта до 7 сентября

В рамках проекта "Лето в Москве" на городских площадках проходят занятия по интеллектуальным видам спорта. На Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер.

Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре, а также на площадках "Московских сезонов", бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Для любителей активного отдыха открыты более 50 локаций в рамках проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
спортгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

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