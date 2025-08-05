Жителям и гостям столицы рассказали, где можно заняться спортом в рамках "Лета в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" на городских площадках проходят занятия по интеллектуальным видам спорта. На Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" открылся Шахматный сквер.

Турниры по игре "Камень, ножницы, бумага" проходят на Тверском бульваре, а также на площадках "Московских сезонов", бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Для любителей активного отдыха открыты более 50 локаций в рамках проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.