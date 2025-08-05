РФС может наказать "Спартак" и "Локомотив" за поведение фанатов

Московские футбольные клубы могут наказать за поведение их фанатов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) соберется на заседание 7 августа, где рассмотрит эпизоды матчей "Ростов" – "Спартак" и ЦСКА – "Локомотив". Во время игры болельщики "красно-белых" и "железнодорожников" скандировали оскорбительные выражения и ненормативную лексику.

Внимание общественности оказалось приковано не только к достижениям Александра Овечкина, но и к его финансовому состоянию. Стало известно, что он является самым высокооплачиваемым игроком в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). С момента своего дебюта в лиге в сезоне-2005/2006 Овечкин заработал более 160 миллионов долларов. До конца действующего контракта ему будет начислено еще 9 миллионов.

Футболист Лионель Месси получил травму ноги в матче Кубка лиг против мексиканского клуба "Некакса". Его пришлось заменить на 11-й минуте встречи. Сообщается, что травма несерьезная и затрагивает только мышцы. Однако срок возвращения Месси в команде назвать затрудняются. Ему требуется лечение.

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