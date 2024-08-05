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05 августа, 16:45

Спорт

Несколько стран заявили, что их спортсмены снимаются с Олимпиады в Париже из-за инфекции

Несколько стран заявили, что их спортсмены снимаются с Олимпиады в Париже из-за инфекции

Несколько спортсменов снялись с соревнований на Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции

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Олимпиада в Париже продолжается: спортсмены, которым пришлось плавать в Сене, пожаловались на качество воды в реке. Известно, что некоторые триатлонисты отравились и заболели. Бельгия и Швейцария официально заявили, что их спортсмены снимаются с соревнований из-за кишечной инфекции.

Что еще произошло на Играх? Почему МОК игнорирует жалобы спортсменов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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