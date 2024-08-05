Несколько спортсменов снялись с соревнований на Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции

Несколько стран официально заявили, что их спортсмены снимаются с соревнований из-за кишечной инфекции. Все они заболели после заплыва в парижской Сене.

МОК все еще отмалчивается и не комментирует госпитализацию бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. Она находится в госпитале уже четыре дня. Из-за болезни спортсменки Бельгия теперь не примет участия в смешанной эстафете по триатлону.

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