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Новости

05 августа, 14:30

Спорт

Несколько спортсменов снялись с соревнований на Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции

Несколько спортсменов снялись с соревнований на Олимпиаде в Париже из-за кишечной инфекции

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Несколько стран официально заявили, что их спортсмены снимаются с соревнований из-за кишечной инфекции. Все они заболели после заплыва в парижской Сене.

МОК все еще отмалчивается и не комментирует госпитализацию бельгийской триатлонистки Клэр Мишель. Она находится в госпитале уже четыре дня. Из-за болезни спортсменки Бельгия теперь не примет участия в смешанной эстафете по триатлону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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