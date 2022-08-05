Болельщики Москвы и Санкт-Петербурга не поддерживают систему Fan ID

В пяти городах России, где заработала система Fan ID, трибуны заполняются примерно на 10%. При этом московские и петербургские фанатские движения в знак протеста пропускают половину или целый матч.

Готов ли Российский футбольный союз сделать шаг на встречу болельщикам? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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