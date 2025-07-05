20 тематических зон подготовили для гостей Дня московского спорта в "Лужниках"

В столице отмечают День московского спорта. Основная площадка праздника – "Лужники", где территорию разделили на 20 тематических зон для разных видов состязаний. Гостей ждут соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике.

Участники отмечают, что такие мероприятия заряжают энергией на весь день и формируют полезную привычку заниматься спортом. Атмосфера на празднике дружелюбная и вдохновляющая, а разнообразие форматов позволяет найти занятие по душе каждому.

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