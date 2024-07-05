День Московского спорта отметят в "Лужниках" 6 июля

6 июля в "Лужниках" организуют насыщенную программу в рамках дня Московского спорта. Так, гости мероприятий сыграют в футбол, пинг-понг, шахматы, посоревнуются в ворк-ауте и рыбной ловле. Кроме того, состоятся турниры, мастер-классы и показательные выступления, в том числе по мотофристайлу.

Вдобавок к этому, с 10:00 до 20:00 запланирован марафон тренировок. Например, в 12:30 состоится занятие по фигурному катанию, в 15:00 – по стретчингу. Также около 12:00 начнутся фан-встречи с известными спортсменами Евгенией Медведевой, Алексеем Ягудиным, Алиной Загитовой и другими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.