Фестиваль ходьбы и бега "10 000 шагов" пройдет в Москве 8 июня. Его участники смогут пройти по девяти центральным бульварам и принять участие в массовых стартах, мастер-классах и спортивных тренировках.

На Трубной площади ждут любителей фитнеса и степ-аэробики. На Чистопрудном бульваре пройдут занятия по танцам и зумбе, на Никитском и Тверском – по скандинавской ходьбе. Для детей предусмотрена отдельная зона с играми, конкурсами и анимацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.