Президент БК ЦСКА заявил, что будет исполнять обязанности главного тренера

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что будет сам исполнять обязанности главного тренера.

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Явка на референдуме в Казахстане к моменту закрытия участков превысила 67%

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