Петербургский БК "Зенит" впервые стал победителем в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб "Зенит", обыграв московский ЦСКА, впервые стал победителем в Единой лиге ВТБ.

Швеция и Финляндия не вступят в НАТО без выполнения условий Турции, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сильные дожди ожидаются на юге России, в Сибири – заморозки, а в Якутии жара до 32 градусов, сообщил синоптик Роман Вильфанд.

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