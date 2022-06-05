Красочный забег прошел в Лужниках

В Лужниках прошел самый зрелищный старт сезона – красочный забег. Его участники преодолели пять километров вокруг спорткомплекса, а по дороге их осыпали яркими красками.

Многие спортсмены бежали в костюмах. В финале всех ждал красочный фейерверк. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

