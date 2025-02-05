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05 февраля, 08:45

Спорт

Хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки

Хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки

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Хоккеист Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки еще на одну шайбу. Форвард "Вашингтона" забил свой 878 гол в НХЛ в домашнем матче против "Флориды". Это произошло за одну десятую секунды до финальной сирены, став ярким моментом встречи.

Сама игра завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Овечкин забивает уже в третьем матче подряд, и для того чтобы обойти рекорд Гретцки, ему осталось забросить еще 17 шайб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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