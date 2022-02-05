Команда ОКР выиграла две медали в субботних стартах Олимпиады

Команда ОКР завоевала уже две медали. У лыжницы Натальи Непряевой серебро. Она стала второй в скиатлоне на дистанции 15 километров.

Российские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.