Российским самбистам разрешили выступать под нацфлагами и с гимном

Международная федерация самбо разрешила российским спортсменам вновь выступать под национальными флагами и с гимном. Это касается всех соревнований, которые пройдут под эгидой организации с 1 января 2026 года.

Президент федерации Василий Шестаков заявил, что это решение укрепляет главный принцип спорта: он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений. Как, в свою очередь, напомнил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, ранее использовать национальную символику разрешили также дзюдоистам и кикбоксерам.

