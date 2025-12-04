Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 16:30

Спорт

Российским самбистам разрешили выступать под нацфлагами и с гимном

Российским самбистам разрешили выступать под нацфлагами и с гимном

Москвичей пригласили на тренировки по фитнес-аэробике

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по футболу для детей и взрослых

Футболист Неймар забил три гола за 17 минут в матче чемпионата Бразилии

Московский проект "Мой спортивный район" перешел на зимний формат

Александр Овечкин инициировал рукопожатие игроков с капитаном "Лос-Анджелес Кингз"

Кубок России по нардам завершится в Люберцах 3 декабря

Парк "Останкино" пригласил москвичей на тренировки на катке

Российских лыжников допустили на международные соревнования

Жителям столицы рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве 3 декабря

Международная федерация самбо разрешила российским спортсменам вновь выступать под национальными флагами и с гимном. Это касается всех соревнований, которые пройдут под эгидой организации с 1 января 2026 года.

Президент федерации Василий Шестаков заявил, что это решение укрепляет главный принцип спорта: он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений. Как, в свою очередь, напомнил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, ранее использовать национальную символику разрешили также дзюдоистам и кикбоксерам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика