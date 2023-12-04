Зимний шахматный турнир "Московский спорт" завершится 4 декабря

Последние два тура зимнего шахматного турнира "Московский спорт" проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В соревнованиях принимают участие более 400 шахматистов – это дети и подростки.

Многие из них уже показали себя на международном уровне и являются действующими чемпионами. Специальным гостем турнира стал чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин. Он провел сеанс одновременной игры с воспитанницами пансиона министерства обороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.