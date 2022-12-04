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Спорт

Надающий сборной Уругвая атаковал систему видеопомощи судье на ЧМ по футболу в Катаре

Надающий сборной Уругвая атаковал систему видеопомощи судье на ЧМ по футболу в Катаре

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Игрок сборной Уругвая Кавани выместил злость на пьедестале с экраном VAR

Сборная Сербии не смогла выйти из группы на чемпионате мира по футболу в Катаре

Случился новый скандал на чемпионате мира по футболу в Катаре. Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани атаковал систему видеопомощи судье – пьедестал с экраном.

Кроме того, рефери матча Уругвай – Гана два раза не назначил пенальти в ворота противника. Сборная не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Теперь FIFA может применить санкции как к игрокам сборной Уругвая, так и к арбитру, судившему матч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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