Надающий сборной Уругвая атаковал систему видеопомощи судье на ЧМ по футболу в Катаре

Случился новый скандал на чемпионате мира по футболу в Катаре. Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани атаковал систему видеопомощи судье – пьедестал с экраном.

Кроме того, рефери матча Уругвай – Гана два раза не назначил пенальти в ворота противника. Сборная не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Теперь FIFA может применить санкции как к игрокам сборной Уругвая, так и к арбитру, судившему матч.

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