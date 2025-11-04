Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 18:15

Спорт

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Жители Москвы могут бесплатно тренироваться в спортивных секциях

Жители Москвы могут бесплатно заниматься спортом на сотнях площадок

Москвичам напомнили о бесплатных тренировках в разных районах города

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров

В Москве можно бесплатно заняться закаливанием

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить ежедневно

Российская теннисистка одержала победу на Итоговом турнире WTA

Москвичам рассказали, где в столице проводят бесплатные тренировки

Москвичам доступны тренировки по свыше 70 видам спорта в рамках городских проектов

Российские команды в водных видах спорта с 2026 года смогут принимать участие в чемпионатах Европы. Допуск дала Международная федерация плавания. Атлетам из России разрешили выступать в нейтральном статусе.

Новый коронавирус обнаружили у летучих мышей в Бразилии. Его генетические особенности схожи с COVID-19 и ближневосточным респираторным синдромом. Однако настоящий момент нет доказательств того, что он представляет угрозу для людей, а Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что к 2027 году Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5–8,5%. По уточненному прогнозу, среднее значение в 2026 году составит 13–15%. По словам Набиуллиной, регулятор видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но будет действовать осторожно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортобществоэкономикавидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика