Международная федерация плавания допустила россиян к участию в турнирах с 2026 года

Российские команды в водных видах спорта с 2026 года смогут принимать участие в чемпионатах Европы. Допуск дала Международная федерация плавания. Атлетам из России разрешили выступать в нейтральном статусе.

Новый коронавирус обнаружили у летучих мышей в Бразилии. Его генетические особенности схожи с COVID-19 и ближневосточным респираторным синдромом. Однако настоящий момент нет доказательств того, что он представляет угрозу для людей, а Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что к 2027 году Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5–8,5%. По уточненному прогнозу, среднее значение в 2026 году составит 13–15%. По словам Набиуллиной, регулятор видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но будет действовать осторожно.

