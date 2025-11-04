Форма поиска по сайту

04 ноября, 13:15

Спорт

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров

Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров. Занятия проводят в рамках городских проектов "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и "Бесплатные секции".

Они рассчитаны на людей любого возраста и уровня подготовки. На площадках горожане смогут бесплатно позаниматься, например, йогой, плаванием, теннисом и гимнастикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

