Бесплатные тренировки в Москве будут проходить под присмотром профессиональных тренеров. Занятия проводят в рамках городских проектов "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и "Бесплатные секции".

Они рассчитаны на людей любого возраста и уровня подготовки. На площадках горожане смогут бесплатно позаниматься, например, йогой, плаванием, теннисом и гимнастикой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.