04 ноября, 10:00

Москвичам рассказали, где в столице проводят бесплатные тренировки

Москвичам рассказали, где в столице проводят бесплатные тренировки. Например, в рамках проекта "Мой спортивный район" можно посетить тренировки на ВДНХ в тематическом павильоне № 27. Там научат танцевать зумбу, проведут занятия по йоге и растяжке.

Полный список занятий можно посмотреть на сайте "Московский спорт". Там же можно узнать о других бесплатных городских проектах для взрослых и детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоПолина Брабец

