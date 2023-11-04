На стадионе "Сапсан Арена" ФК "Локомотив" состоялся Международный детский турнир

На стадионе "Сапсан Арена" футбольного клуба "Локомотив" состоялся Международный детский турнир "Под флагом добра".

На поле вышли 16 команд. Среди молодых футболистов находятся ребята с нарушениями здоровья, которым необходима медицинская поддержка и социальная адаптация, а также физическая активность. Для них придумали настоящий турнир, где можно побороться за первое место и получить медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.