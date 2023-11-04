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Новости

04 ноября, 14:45

Спорт

На стадионе "Сапсан Арена" ФК "Локомотив" состоялся Международный детский турнир

На стадионе "Сапсан Арена" ФК "Локомотив" состоялся Международный детский турнир

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На стадионе "Сапсан Арена" футбольного клуба "Локомотив" состоялся Международный детский турнир "Под флагом добра".

На поле вышли 16 команд. Среди молодых футболистов находятся ребята с нарушениями здоровья, которым необходима медицинская поддержка и социальная адаптация, а также физическая активность. Для них придумали настоящий турнир, где можно побороться за первое место и получить медали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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спортвидеоАлина Гилева
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