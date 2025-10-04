Форма поиска по сайту

04 октября, 20:35

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 октября

В Москве постепенно завершается сезон бега. В эти выходные в городе проходят фестиваль и полумарафон "Моя столица". В субботу, 4 октября, участники пробежали пять километров.

Финальный этап творческой лаборатории прошел в Театре Моссовета. Жюри отсмотрели этюды участников и выбрали лучшую работу. Теперь автору предстоит доработать сценарий до полноценной постановки и сыграть премьеру на сцене Моссовета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

