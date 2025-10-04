Полумарафон "Моя столица" завершит беговой сезон в Москве

В столице проходит финальный старт бегового сезона – фестиваль и полумарафон "Моя столица". В первый день участники преодолели дистанцию 5 километров. Победителем забега стал Ринас Ахмадеев, показавший время 13 минут 59 секунд.

Всего в мероприятии принимают участие более 15 тысяч человек. В этом году организаторы впервые подготовили круговые трассы для дистанций 10 и 21,1 километра. Болельщики активно поддерживают бегунов на протяжении всей дистанции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.