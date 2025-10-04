Форма поиска по сайту

04 октября, 13:15

Спорт

В московском фестивале бега примут участие 15 тысяч человек

В московском фестивале бега примут участие 15 тысяч человек

Забег на 5 километров состоится в Москве в рамках спортивного фестиваля

В Москве стартовал фестиваль бега "Моя столица"

Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в эти выходные в Москве

В столице продолжается фестиваль бега и полумарафон, которые стали заключительным этапом всероссийской серии "Бегом по золотому кольцу". Мероприятие собирает рекордное количество участников – 15 тысяч человек выйдут на старт за два дня.

Победителем в забеге на 5 километров стал Ринас Ахмадеев, отметивший интересную трассу с подъемом на второй половине дистанции. В этом году впервые трассы на 10 и 21 километр пройдут по одному кругу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

