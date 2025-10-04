В московском фестивале бега примут участие 15 тысяч человек

В столице продолжается фестиваль бега и полумарафон, которые стали заключительным этапом всероссийской серии "Бегом по золотому кольцу". Мероприятие собирает рекордное количество участников – 15 тысяч человек выйдут на старт за два дня.

Победителем в забеге на 5 километров стал Ринас Ахмадеев, отметивший интересную трассу с подъемом на второй половине дистанции. В этом году впервые трассы на 10 и 21 километр пройдут по одному кругу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.